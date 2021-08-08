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محامي باسم عوض الله يعلن تقديم الطعن في قرار محكمة أمن الدولة بـ"قضية الفتنة" إلى محكمة التمييز

أخبار العالم العربي

محامي باسم عوض الله يعلن تقديم الطعن في قرار محكمة أمن الدولة بـ
Reuters MUATH FREIJ
محكمة أمن الدولة في الأردن
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أعلن المحامي محمد العفيف، وكيل المتهم في قضية "الفتنة" بالأردن، باسم عوض الله، تقديم أوراق الطعن في قرار محكمة أمن الدولة في تلك القضية إلى محكمة التمييز.

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 وفي تصريحات لموقع "خبرني"، أوضح المحامي محمد العفيف أنه "قدم كافة البيانات للطعن في كافة إجراءات المحاكمة المقدمة من النيابة العامة لدى محكمة أمن الدولة".

وجاء ذلك بعد أن قررت محكمة أمن الدولة في جلسة النطق بالحكم، تجريم المتهمين في قضية "الفتنة"، باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد، بالتهمتين الأولى والثانية المسندة إليهما، مع الحبس 15 عاما بالأشغال المؤقتة، وإدانة المتهم بن زيد بتهمة "تعاطي المخدرات" والحبس لمدة سنة وغرامة قيمتها ألف دينار مع الرسوم، إذ أنه أسند إلى المتهمين جناية "القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر"، و"إحداث الفتنة بالاشتراك"، خلافا لأحكام المادتين 2 و7 على "ط" من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادة 7 من القانون ذاته، وحيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة خلافا لأحكام المادة 9 /أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016، والمسندة للمشتكى عليه الثاني، بحسب "خبرني".

المصدر: "خبرني"

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