نشطاء معارضون: الجيش السوري يقصف محيط نقطة تركية في إدلب

ادعى نشطاء سوريون معارضون أن قوات الجيش السوري قصفت محيط نقطة للجيش التركي في محافظة إدلب شمال غربي البلاد.

وذكر "المرصد السوري لحقوق الإنسان" المعارض، ومقره في بريطانيا، اليوم السبت أن الجيش السوري قصف بالمدفعية الثقيلة محيط النقطة العسكرية التركية الواقعة في قرية الزيادية بريف مدينة جسر الشغور غربي إدلب، دون تسجيل خسائر حتى الآن.

وتابع "المرصد" أن الجيش السوري أطلق عشرات القذائف على قرى المشيك والمنصورة والعنكاوي في سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي، بالإضافة إلى سقوط قذائف صاروخية صباح اليوم على أطراف مدينة إدلب الغربية.

ولم تصدر أي بيانات رسمية تؤكد صحة هذه الادعاءات.

بدورها، أفادت وكالة "سانا" السورية الرسمية بأن المسلحين في إدلب أطلقوا مساء اليوم قذائف صاروخية على بلدة جورين في ريف حماة الشمالي الغربي، ما أدى إلى اندلاع حريق في أحراج جبل جورين في محيط البلدة.

المصدر: "سانا" + "المرصد السوري لحقوق الإنسان"