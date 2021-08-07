المغرب يسجل 92 وفاة و10609 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل 92 وفاة و10609 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليوم أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 10255، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 687292.

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وكانت الوزارة أعلنت في اليوم السابق عن تسجيل 76 وفاة و11358 إصابة بالفيروس.

وكانت الوزارة أعلنت في بيان لها أنها قررت توسيع الاستفادة من عملية التطعيم لتشمل الفئة العمرية 20 عاما فما فوق.

المصدر: "رويترز"