أقسام الإنعاش تمتلئ في بعض المشافي المغربية بسبب تفشي وباء كورونا

تشهد المستشفيات في بعض المدن المغربية اكتظاظا، بعد امتلاء أقسام الإنعاش، ولم تعد فيها أسرة شاغرة بأقسام الإنعاش لقبول مزيد من المصابين بفيروس كورونا.

وحسب آخر بيانات وزارة الصحة المغربية، هناك 1472 حالة مصابة بمرض "كوفيد-19" خطيرة، منها 895 حالة تحت التنفس الاصطناعي.

وقبل أيام، أعلن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن هناك إشكالا حقيقيا بخصوص أسرة الإنعاش في عدد من المدن المغربية، التي امتلأت بالكامل.

وأكد المندوب الجهوي لوزارة الصحة بأغادير، قادر رشدي، أن أقسام الإنعاش تقريبا ممتلئة في الإقليم، ولم تعد قادرة على استقبال المصابين.

المصدر: هسبريس