لبنان..الهدوء يخيم على الحدود الجنوبية وزورق حربي إسرائيلي يخرق المياه الإقليمية

أكد مراسلنا في لبنان أن الهدوء يخيم، اليوم السبت، على المناطق الجنوبية اللبنانية، مشيرا إلى عودة الحياة إلى طبيعتها تدريجيا.

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وذلك بعد أن شهدت المنطقة الحدودية الجنوبية للبنان، أمس الجمعة، توترا وتبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" اللبناني.

في حين أن الجيش اللبناني أعلن أن زورقا حربيا إسرائيليا خرق المياه الإقليمية اللبنانية أمس، وقالت قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه- في بيان لها: "بتاريخ 6 أغسطس 2021، بين الساعة 02:18 و04:15 (بالتوقيت المحلي)، خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي، المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة على ثلاث مراحل، لمسافة أقصاها حوالى 370 مترا".

وأضاف: "تجري متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان".

المصدر: RT