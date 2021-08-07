 
مباشر

الأردن.. مقتل شخص وإصابة آخرين خلال إحباط الجيش محاولة تسلل وتهريب مخدرات من سوريا

أخبار العالم العربي

الأردن.. مقتل شخص وإصابة آخرين خلال إحباط الجيش محاولة تسلل وتهريب مخدرات من سوريا
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r01d

أعلن مصدر عسكري أردني مقتل شخص وإصابة آخرين بجروح إثر إحباط الجيش محاولة تسلل وتهريب مخدرات من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.

إقرأ المزيد
الأردن.. الجيش يحبط محاولة تهريب 300 ألف حبة كبتاغون مخدرة مهربة من سوريا
الأردن.. الجيش يحبط محاولة تهريب 300 ألف حبة كبتاغون مخدرة مهربة من سوريا

وقال المصدر إنه "تم تطبيق قواعد الاشتباك، مما أدى إلى قتل أحد المهربين وإصابة عدد منهم، ولاذ الباقي بالفرار إلى داخل العمق السوري، وبعد تفتيش المنطقة تم العثور على كميات كبيرة من المواد المخدرة، وكمية من مخازن الذخيرة وجهاز اتصال، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة".

الأردن.. مقتل شخص وإصابة آخرين خلال إحباط الجيش محاولة تسلل وتهريب مخدرات من سوريا

وأكد المصدر أن "القوات المسلحة الأردنية ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب، لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني".

الأردن.. مقتل شخص وإصابة آخرين خلال إحباط الجيش محاولة تسلل وتهريب مخدرات من سوريا

المصدر:  موقع "هلا أخبار"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا