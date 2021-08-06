تونس.. تعيين وليد الحجام مستشارا لدى الرئيس ومنير عبد النبي مديرا للقضاء العسكري

صدر بالجريدة الرسمية التونسية، يوم الجمعة، أمر رئاسي يقضي بتعيين وليد الحجام مستشارا لدى الرئيس قيس سعيد.

وكان الحجام قبل هذا التعيين يشغل منصب ملحق بالدائرة الدبلوماسية برئاسة الجمهورية.

كما صدر بالجريدة الرسمية أمر رئاسي ثان يقضي بتكليف العميد القاضي منير عبد النبي بمهام وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري.

ويخلف منير عبد النبي في هذا المنصب العميد قاضي توفيق العيوني، الذي أنهى الرئيس قيس سعيد تكليفه بمقتضى أمر رئاسي صادر في 27 يوليو الماضي.

المصدر: "موزاييك أف أم"