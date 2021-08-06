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حمد بن جاسم يدعو دول الخليج للتصدي لعمليات القرصنة دون اللجوء للحلفاء

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حمد بن جاسم يدعو دول الخليج للتصدي لعمليات القرصنة دون اللجوء للحلفاء
Reuters
وزير الخارجية القطري السابق حمد بن جاسم آل ثاني
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دعا وزير الخارجية القطري السابق حمد بن جاسم آل ثاني، يوم الجمعة، دول الخليج لوضع حد لعمليات القرصنة التي تستهدف أمن المنطقة.

واعتبر أن ظاهرة تزايد حوادث القرصنة وتفجيرات السفن التجارية في منطقة الخليج "خطيرة وتتسبب في إرباك الملاحة وزعزعة الثقة في منطقتنا، فضلا عما يترتب عليها من أبعاد اقتصادية مكلفة وخاصة في قضايا التأمين".

وشدد في سلسلة تغريدات في صفحته على "تويتر" على أنه ينبغي لدول الخليج "أن تتخذ الإجراء المناسب دون اللجوء للحلفاء لوقف القرصنة واستهداف السفن التجارية والعبث بالأمن"، مشيرا إلى أنه "من المعلوم أن لبعض دول الخليج نشاطات في أعالي البحار".

المصدر: RT

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