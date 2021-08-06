الرئيس التونسي يكلف علي مرابط بتسيير وزارة الصحة

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد أمرا رئاسيا يكلف بموجبه علي مرابط بتسيير وزارة الصحة، وأدى الوزير الجديد اليمين أمام سعيد.

وقالت الرئاسة التونسية إن سعيد أصدر الأمر الرئاسي وفقا للفصل 89 من الدستور.

وكانت وكالات نقلت قبل يومين عن مصدر مقرب من الحزام السياسي للرئيس أن سعيد عرض منصب رئيس الوزراء على محافظ البنك المركزي والخبير الدولي في الاقتصاد مروان العباسي.

المصدر: RT