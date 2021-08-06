مصر.. الكشف عن عدد مدمني المخدرات ممن تلقوا العلاج خلال العام الجاري

أعلنت السلطات المصرية أن 73 ألف مدمن على المخدرات تم علاجهم خلال الـ 7 أشهر الأولى من العام الجاري، و318 مريضا ترددوا على المراكز العلاجية.

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وقالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في مصر، إن "هناك 73 ألف مدمن تم علاجهم، وإن عدد مرضى الإدمان الذين استفادوا من الخدمات العلاجية عن طريق الخط الساخن للصندوق (16023) خلال الـ 7 أشهر الأولى من عام 2021 بلغ 73 ألفا و318 مريضا ترددوا على المراكز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن، وعددها 27 مركزا بـ 17 محافظة حتى الآن، وتنوعت الخدمات ما بين مكالمات للمتابعة، منها 2403 حالات من المناطق الجديدة (بديلة العشوائيات) الأسمرات والمحروسة وروضة السيدة وبشاير الخير وحى الضواحي ببورسعيد، نتيجة حملات التوعية بهذه المناطق عن أضرار الإدمان، وأن الخدمات العلاجية تقدم للمرضى مجانا ووفقا للمعايير الدولية وفي سرية تامة، وبلغت نسبة الذكور من هذه الخدمات 94.32% بينما بلغت نسبة الإناث 5.68%".

وأضافت القباج في تصريحات صحفية أن "محافظة القاهرة جاءت في المرتبة الأولى طبقا لأكثر المكالمات الواردة للخط الساخن حيث بلغت نسبتها 33.10 %، تليها محافظة الجيزة بنسبة 12.65% ، ويرجع ذلك إلى ارتفاع التعداد السكاني وسهولة الاتصال والقرب المكاني للمستشفيات المتعاونة مع الخط الساخن لراغبى العلاج، في حين جاءت أكثر وسيلة للتعرف على الخط الساخن لعلاج الإدمان هي التلفزيون بسبب الحملات الاعلامية، يليه الانترنت، وذلك من خلال مجهودات التوعوية عبر الصفحة الرسمية للصندوق والتفاعل المباشر مع الزائرين واستقبال بعض الحالات الراغبة للعلاج وكذلك من خلال الأصدقاء".

ناصر حاتم-القاهرة

المصدر: RT