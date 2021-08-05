مصر.. جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب كمية من مخدر القات (صور)

أفشل رجال الجمارك بمطار القاهرة الدولي، يوم الخميس، محاولة تهريب كمية من مخدر القات بحوزة مسافر قادم من اليمن.

وضبط رجال الجمارك المخدر خلال إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة الخطوط الجوية اليمنية القادمة من عدن، حيث اشتبه رجال الجمرك في راكب حاول الخروج مسرعا بعربة الحقائب من صالة التفتيش.

RT

وبعد سؤاله عما إذا كان يحمل أشياء يستحق عليها رسوم جمركية أو أشياء ممنوعة أجاب بالنفي، ولكن بعد تفتيش أمتعته تبين وجود عدد من الأكياس بها مخدر القات.

RT

وقرر مدير الإدارة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب.

ناصر حاتم

المصدر: RT