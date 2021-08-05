 
مباشر

مصر.. جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب كمية من مخدر القات (صور)

أخبار العالم العربي

مصر.. جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب كمية من مخدر القات (صور)
RT
مخدر القات المحتجز في مطار القاهرة الدولي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qzpy

أفشل رجال الجمارك بمطار القاهرة الدولي، يوم الخميس، محاولة تهريب كمية من مخدر القات بحوزة مسافر قادم من اليمن.

وضبط رجال الجمارك المخدر خلال إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة الخطوط الجوية اليمنية القادمة من عدن، حيث اشتبه رجال الجمرك في راكب حاول الخروج مسرعا بعربة الحقائب من صالة التفتيش.

مصر.. جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب كمية من مخدر القات (صور)
RT
ضبط مخدر القات في مطار القاهرة

وبعد سؤاله عما إذا كان يحمل أشياء يستحق عليها رسوم جمركية أو أشياء ممنوعة أجاب بالنفي، ولكن بعد تفتيش أمتعته تبين وجود عدد من الأكياس بها مخدر القات.

مصر.. جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب كمية من مخدر القات (صور)
RT
ضبط مخدر القات في مطار القاهرة

وقرر مدير الإدارة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب.

ناصر حاتم

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا