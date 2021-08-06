تونس.. الحكم بالسجن لمدة عامين على الفلكي محسن العيفة

أصدرت المحكمة الابتدائية بالقيروان (وسط تونس) الخميس، حكما يقضي بسجن الفلكي محسن العيفة لمدة سنتين مع النفاذ العاجل، وذلك حسب محاميه خميس الكافي.

وأضاف المحامي الكافي أنه سوف يستأنف في وقت لاحق من اليوم الجمعة الحكم باعتباره "مجانب للصواب لانعدام الحجة وعدم توفر الأركان القانونية".

وتعود القضية إلى شهر يونيو 2021 بعد تقدّم فلاح من أحواز مدينة حاجب العيون من ولاية القيروان بشكوى مفادها أنه تعرض إلى عملية "احتيال" من قبل العيفة ومواطن آخر (موقوف) وسلب مبلغ مالي يقدر بحوالي 300 ألف دينار بعد أن وعداه باستخراج الكنوز.

وتعهد قاضي التحقيق خلال تلك الفترة بالتحري وأحال الملف على أنظار المحكمة بعد انتهاء البحث.

المصدر: mosaiquefm