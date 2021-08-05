المغرب: "العفو الدولية" و"فوربيدن ستوريز" لم تقدما أدلة تدين المملكة بالتجسس

قال محامي المملكة المغربية، أوليفييه باراتيلي، إن منظمتي "العفو الدولية" و"فوربيدن ستوريز" لم تقدما أدلة تثبت تجسس المملكة على عدد من الشخصيات الدولية والوطنية.

وأضاف في تصريحات لوسائل إعلام فرنسية أن "مهلة الـ10 أيام التي تم منحها للمنظمتين من أجل الإدلاء بالحجج التي تثبت اتهاماتهما انقضت، ولم نستلم أي شيء، وهذا يثبت ما صرحت به منذ البداية، وهو أن ادعاءاتهما مجرد أكاذيب".

وكانت السلطات المغربية قررت رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية في باريس ضد المنظمتين بتهمة التشهير، على خلفية اتهامهما الرباط بالتجسس باستخدام برنامج "بيغاسوس" الذي طورته شركة "إن إس أو" الإسرائيلية.

يذكر أن وسائل إعلام فرنسية أفادت في وقت سابق بأن سلطات المغرب استخدمت برنامج "بيغاسوس" الإسرائيلي للتجسس على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

المصدر: "هسبريس" + وكالات