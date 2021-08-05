مصر.. "أوقاف الإسماعيلية" تستعيد زاوية صلاة بعد أن تحولت إلى محل تصفيف شعر

قال الدكتور صبري عبادة، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الإسماعيلية المصرية، إن مديرية الأوقاف استعادت زاوية وخصصتها للصلاة مرة أخرى بعد أن أقيم مكانها محل لتصفيف الشعر.

وأوضح عبادة أن رجال الأمن "أشرفوا على إزالة التعديات على زاوية صلاة كائنة بمنطقة أرض الجمعيات بنطاق حي ثالث، واستعادوا الزاوية مرة أخرى لتكون مسجدا".

وكانت السلطات أمرت بغلق محل تصفيف شعر خاص بالسيدات بالحي الثالث في الإسماعيلية بناء على توصية من مديرية الأوقاف، بسبب إقامته في مكان زاوية مخصصة للشعائر الدينية.

وكانت مديرية أوقاف الإسماعيلية تلقت شكوى من أحد المواطنين تفيد بإغلاق الزاوية وتغيير نشاطها، مؤكدة أن مالك العقار والمسؤول عن الزاوية خالف القانون بتغيير النشاط دون إخطار واتباع الإجراءات القانونية.

المصدر: "اليوم السابع"