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تونس.. تجدد الاشتباكات بين الشرطة وسكان مدينة نصر الله

أخبار العالم العربي

تونس.. تجدد الاشتباكات بين الشرطة وسكان مدينة نصر الله
Reuters /FW1F/William Maclean
الشرطة التونسية
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تجددت ظهر اليوم الخميس الاشتباكات بين قوات الأمن التونسية وأهالي مدينة نصر الله بعد وفاة أحد الأشخاص خلال مطاردته من قبل دورية أمنية.

وأشار موقع "موزاييك أف أم" إلى أن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع، فيما لجأ الأهالي إلى الحجارة وحرق العجلات المطاطية وسط حالة من الاحتقان والتوتر لدى أقارب الضحية.

وطالب المحتجون بضرورة محاسبة رجال الأمن الذين كانوا على متن الدورية الأمنية بعد أن طاردوا الضحية داخل منطقة عمرانية من أجل حجز دراجته النارية.

وتجمع عدد غفير من أهالي الضحية وسط المدينة مباشرة بعد الجنازة في ظل حالة من الغليان، وحضرت تعزيزات أمنية مكثفة متواجدة على أطراف المدينة مع غلق مركز الشرطة وبعض المؤسسات، وتسجيل حالة من الكر والفر بين المحتجين ورجال الأمن.

المصدر: "موزاييك أف أم"

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