مصدر أمريكي لـRT: واشنطن تمنح بغداد استثناء جديدا لاستيراد الغاز من طهران

أكد مصدر أمريكي، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة منحت العراق استثناء جديدا لاستيراد الغاز من إيران للمساعدة في توفير الطاقة الكهربائية للعراقيين الذين يعانون من نقص شديد فيها.

وقال المصدر لـRT، إن "الإدارة الأمريكية قررت تمديد استثناء العراق من استيراد الغاز من إيران لمدة 120 يوما جديدا".

وأضاف، أن "واشنطن تسعى إلى أن يتمكن العراق من توفير الطاقة والاكتفاء من الغاز للتوقف عن استيراده من طهران".

ومنذ سنوات، يعتمد العراق على إيران باستيراد 1200 ميغاوات من الكهرباء، إضافة إلى الغاز لتغذية محطات الطاقة الكهربائية المحلية.

وقبل أشهر قالت الحكومة العراقية إن العاصمة بغداد ومناطق أخرى من البلاد تواجه خطر حدوث انقطاعات ملموسة في الكهرباء، نتيجة تقليص واردات الغاز من إيران بقرار من طهران.

وأكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية، أحمد موسى، في تصريح صحفي سابق، أن الجانب الإيراني أبلغ الوزارة بقراره خفض صادرات الغاز من خمسة ملايين متر مكعب إلى ثلاثة ملايين، مقارنة مع 50 مليون متر مكعب قبل أسبوعين فقط، بسبب تأخر حكومة بغداد في سداد ديون مستحقة لإيران.