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السودان يعلن انخفاض وارد المياه في عدد من سدود البلاد

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السودان يعلن انخفاض وارد المياه في عدد من سدود البلاد
Reuters
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أكدت السلطات السودانية انخفاض الوارد من محطة الديم صباح اليوم إلى 782 مليون متر مكعب، بنقصان بلغ 27 مليون متر مكعب عن وارد الأمس، الذي سجل 809 ملايين متر مكعب من المياه.

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وأشار المهندس، عبد الله محمد آدم، وزير البنى التحتية والتنمية العمرانية المكلف، رئيس اللجنة الفنية لطوارئ الخريف، في تصريح لوكالة الأنباء السودانية "سونا" إلى "انخفاض تصريف خزان الروصيرص، الذي بلغ اليوم 632.65 مليون متر مكعب، بحوالي 7 ملايين متر مكعب من المياه عن تصريف الأمس، الذي سجل 639.29 مليون متر مكعب، فيما بلغ تصريف خزان سنار وترعتي الجزيرة والمناقل اليوم  667.97 مليون متر مكعب من المياه، بارتفاع قدره حوالي 23 مليون متر مكعب من المياه عن تصريف الأمس الذي بلغ 644.89 مليون متر مكعب".

المصدر: "سونا"

 

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