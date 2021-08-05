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العراق.. تعرض 14 برجا لنقل الطاقة للتخريب وانطفاء تام في محافظة صلاح الدين

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العراق.. تعرض 14 برجا لنقل الطاقة للتخريب وانطفاء تام في محافظة صلاح الدين
Reuters
الطاقة الكهربائية في العراق
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أعلنت وزارة الكهرباء في العراق، اليوم الخميس، عن تعرض 14 برجا لنقل الطاقة الكهربائية للتخريب وانطفاء تام في محافظة صلاح الدين بشمال البلاد.

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وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية "واع" إن "14 برجا لنقل الطاقة تعرضت ليلة أمس وصباح اليوم في محافظة صلاح الدين، للاستهداف بعبوات ناسفة أدت إلى تخريبها".

وأضاف أن "ذلك أدى إلى انقطاع تام بالطاقة في المحافظة"، واصفا الاستهداف بـ"الهجمة الشرسة على خطوط وأبراج نقل الطاقة".

المصدر: "واع"

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