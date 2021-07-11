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RT تنشر وثيقة رسمية تظهر استهداف 106 برجا لنقل الطاقة الكهربائية في العراق خلال 6 أشهر

أخبار العالم العربي

RT تنشر وثيقة رسمية تظهر استهداف 106 برجا لنقل الطاقة الكهربائية في العراق خلال 6 أشهر
AFP
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حصلت RT على نسخة من كتاب صادر عن شرطة حماية الطاقة في العراق، يظهر حصيلة الاستهدافات التي تعرضت لها أبراج الطاقة في البلاد خلال نصف عام.

وبحسب الوثيقة، فإن عدد الأبراج التي تعرضت إلى التخريب من 1 يناير حتى 10 يوليو 2021، بلغت 106 برجا.

وتظهر الوثيقة أيضا، مجموع الخطوط التي تعرضت للتخريب، وهي 54 خطا ضمن 50 عملية استهداف.

RT تنشر وثيقة رسمية تظهر استهداف 106 برجا لنقل الطاقة الكهربائية في العراق خلال 6 أشهروثيقة صادرة عن شرطة حماية الطاقة في العراق

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إحباط محاولتين لتفجير أبراج نقل الطاقة الكهربائية بشمال العراق (صور)
إحباط محاولتين لتفجير أبراج نقل الطاقة الكهربائية بشمال العراق (صور)

وأعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الأحد، إحباط محاولتين لتفجير أبراج نقل الطاقة الكهربائية في محافظة نينوى بشمال البلاد.

ويوم أمس، أكد رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، أن بلاده أنفقت 80 مليار دولار على قطاع الكهرباء منذ عام 2003، فيما أعلن القبض على متهمين بالفساد في ملف الكهرباء.

المصدر: RT

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