 
مباشر

إحباط محاولتين لتفجير أبراج نقل الطاقة الكهربائية بشمال العراق (صور)

أخبار العالم العربي

إحباط محاولتين لتفجير أبراج نقل الطاقة الكهربائية بشمال العراق (صور)
RT
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qsxw

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الأحد، إحباط محاولتين لتفجير أبراج نقل الطاقة الكهربائية في محافظة نينوى بشمال البلاد.

وذكرت في بيان صحفي، أن "القوات الأمنية فككت مجموعة عبوات ناسفة استهدفت أبراج الطاقة الكهربائية، بعدما زرعتها عناصر عصابات داعش الإرهابية".

إحباط محاولتين لتفجير أبراج نقل الطاقة الكهربائية بشمال العراق (صور)
RT

وأضافت، أن "قواتنا الأمنية بتشكيلاتها المختلفة من الدفاع والداخلية والحشد الشعبي تقوم بمراقبة خطوط نقل الطاقة الكهربائية على مدار الساعة وتحبط كل المحاولات الرامية لاستهداف الأبراج والمحطات، لضمان استقرار وصول التيار الكهربائي إلى مناطق البلاد كافة".

إحباط محاولتين لتفجير أبراج نقل الطاقة الكهربائية بشمال العراق (صور)
RT

إحباط محاولتين لتفجير أبراج نقل الطاقة الكهربائية بشمال العراق (صور)
RT

إحباط محاولتين لتفجير أبراج نقل الطاقة الكهربائية بشمال العراق (صور)
RT

ويوم أمس. أكد رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، أن بلاده أنفقت 80 مليار دولار على قطاع الكهرباء منذ عام 2003، فيما أعلن القبض على متهمين بالفساد في ملف الكهرباء.


المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا