الصليب الأحمر اللبناني: نقل 13 جريحا إلى المستشفيات وإسعاف 71 ميدانيا خلال احتجاجات بيروت

أعلن الصليب الأحمر اللبناني عن سقوط 13 جريحا تم نقلهم إلى المستشفيات، وإسعاف 71 ميدانيا خلال احتجاجات العاصمة بيروت اليوم في الذكرى الأولى لانفجار مرفأ المدينة.

وقال الصليب الأحمر في تغريدة عبر "تويتر" إن 21 سيارة إسعاف و100 مسعف استجابوا لاحتجاجات بيروت".

وأضاف أنه "تم نقل 10 جرحى من وسط بيروت، و3 من الجميزة".

وأشار إلى أنه "تم إسعاف 71 مصابا ميدانيا".

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🚨تظاهرات #بيروت🚨:



تقرير نهائي:



- إستجابت ٢١ سيارة إسعاف و١٠٠ مسعف

- ١٠ جرحى تم نقلهم من وسط بيروت

- ٣ جرحى تم نقلهم من الجميزة

- ٧١ مصاب تم إسعافهم في المكان pic.twitter.com/TlOlsEv0WV — Lebanese Red Cross (@RedCrossLebanon) August 4, 2021

وشهدت مداخل مجلس النواب في وسط بيروت مواجهات واشتباكات بين محتجين والشرطة، حيث حاول المحتجون كسر الحواجز واقتحام المجلس.

وحاول عشرات الشبان اجتياز الحواجز الأمنية المودية إلى البرلمان من جهات عدة، وألقى المحتجون الحجارة باتجاه القوى الأمنية، التي ردت باستخدام القنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه.

واندلعت المواجهات الأربعاء تزامنا مع الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت.

المصدر: RT