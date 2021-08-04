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الصليب الأحمر اللبناني: نقل 13 جريحا إلى المستشفيات وإسعاف 71 ميدانيا خلال احتجاجات بيروت

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الصليب الأحمر اللبناني: نقل 13 جريحا إلى المستشفيات وإسعاف 71 ميدانيا خلال احتجاجات بيروت
Reuters AZIZ TAHER
الاحتجاجات في لبنان
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أعلن الصليب الأحمر اللبناني عن سقوط 13 جريحا تم نقلهم إلى المستشفيات، وإسعاف 71 ميدانيا خلال احتجاجات العاصمة بيروت اليوم في الذكرى الأولى لانفجار مرفأ المدينة.

وقال الصليب الأحمر في تغريدة عبر "تويتر" إن 21 سيارة إسعاف و100 مسعف استجابوا لاحتجاجات بيروت".

وأضاف أنه "تم نقل 10 جرحى من وسط بيروت، و3 من الجميزة".

وأشار إلى أنه "تم إسعاف 71 مصابا ميدانيا".

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وشهدت مداخل مجلس النواب في وسط بيروت مواجهات واشتباكات بين محتجين والشرطة، حيث حاول المحتجون كسر الحواجز واقتحام المجلس.

وحاول عشرات الشبان اجتياز الحواجز الأمنية المودية إلى البرلمان من جهات عدة، وألقى المحتجون الحجارة باتجاه القوى الأمنية، التي ردت باستخدام القنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه.

واندلعت المواجهات الأربعاء تزامنا مع الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت.

 

المصدر: RT

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