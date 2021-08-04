إثيوبيا: الدعوة لفتح ممر جديد لوصول المساعدات إلى تيغراي عبر السودان أمر غير مقبول

أعلنت إثيوبيا عن رفضها "للضغط الذي تمارسه بعض الدول الغربية ومؤسساتها لفتح ممر جديد للمساعدات لإقليم تيغراي عبر السودان".

وقال مفوض الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في إثيوبيا متكو كاسا في تصريح لوكالة الأنباء الإثيوبية، إن "جهود الجماعة الإرهابية (الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي) لوقف وصول المساعدات الإنسانية للمواطنين المحتاجين في تيغراي، يجب كشفها من خلال وسائل الإعلام والمجتمع الدولي للضغط على الجماعة في السماح للمساعدات للمرور إلى الإقليم".

إقرأ المزيد

وأضاف أن "الجماعة الإرهابية قد بدأت الحرب على إقليم عفر عرقلة مرور المساعدات الإنسانية عبر الممرات من خلال عفر إلى تيغراي، رافضة وقف إطلاق النار المعلن من قبل الحكومة الإثيوبية".

وأكد أن "هدف الحكومة من وقف إطلاق النار الأحادي هو السماح لوصول المساعدات الإنسانية للمواطنين في الإقليم ومساعدة المزارعين على الاستفادة من الموسم الزراعي".

وتابع أنه "نتيجة لتجدد هجوم الجماعة الإرهابية، أجبرت 170 شاحنة محملة بالمساعدات للتوقف لمدة طويلة فى إقليم عفر".

وأضاف أن "الضغط الذي تقوم به بعض الدول الغربية ومؤسساتها بضرورة الحاجة إلى فتح ممر جديد عبر السودان هو أمر غير مقبول.

المصدر: "وكالة الأنباء الإثيوبية"