شكري يبحث مع دي مايو الوضع في ليبيا وتونس

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري في اتصال هاتفي مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو جملة من القضايا الإقليمية وفي مقدمتها الوضع في ليبيا وتونس.

وأشار بيان لوزارة الخارجية المصرية إلى أن "وزير الخارجية الإيطالي أطلع شكري على مجمل نتائج زيارته الأخيرة إلي ليبيا ولقاءاته مع مختلف الأطراف هناك".

وأضاف: "أكد شكري على أهمية الوفاء بخارطة الطريق المعتمدة من قبل ملتقى الحوار السياسي الليبي وقرار مجلس الأمن 2570، بشأن عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر في ديسمبر 2021، مع ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير"، معربا عن "الترحيب بالخطوة التي تم اتخاذها بفتح الطريق الساحلي بين سرت ومصراته".

وتابع البيان: "شدد شكري على أهمية دعم الاستقرار والتطلعات المشروعة للشعب هناك"، مؤكدا "تضامن مصر مع كافة الإجراءات المتخذة من قبل الرئيس قيس سعيد بغية الاستجابة لآمال الشعب التونسي الشقيق في إطار تحقيق إرادته الحرة، وبما يصون مؤسسات الدولة وتجاوز الظرف الدقيق الحالي".

المصدر: الخارجية المصرية