تونس.. شكري يحمل رسالة من السيسي لسعيد

تسلم الرئيس التونسي قيس سعيد رسالة من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، حملها وزير الخارجية المصري سامح شكري، أثناء استقبال سعيد له في قصر قرطاج.

وقال مصدر مصري مطلع، إن "زيارة شكري، تؤكد الموقف المصري المتضامن مع الشعب التونسي الشقيق، وتطلعاته المشروعة، وحكمة وقدرة الرئاسة التونسية على العبور بالبلاد من هذه الأزمة في أقرب وقت".

رئيس الجمهورية #قيس_سعيد يستقبل وزير الخارجية المصري السيّد سامح شكري الذي كان محمّلا برسالة شفوية من أخيه فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. #TnPRpic.twitter.com/t0Yy8RUTQB — Tunisian Presidency - الرئاسة التونسية (@TnPresidency) August 3, 2021



وأوضح المصدر، أن "رسالة السيسي إلى سعيد، تؤكد موقف مصر الثابت تجاه العلاقات الاستراتيجية مع تونس الشقيقة".

من جهته، قال شكري، السبت الماضي، إن "مصر تتابع باهتمام بالغ ما تقوم به السلطات التونسية"، مؤكدا أن "مصر تثق تماما في حكمة القيادة السياسية وقدرتها على إدارة المشهد فيما يحقق إرادة وتطلعات الشعب التونسي".

وأضاف، أن "ما يحدث في تونس هو شأن داخلي تونسي وإرادة الشعب التونسي الحيز والصلاحية وضرورة احترام كافة الخصوصية وعدم التدخل وأن تؤدي إلى كل الإجراءات إلى استقرار تونس".

المصدر: "موقع الرئاسة التونسية" + وكالات مصرية