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مكالمة هاتفية بين دراغي وسعيّد محورها التطورات السياسية

أخبار العالم العربي

مكالمة هاتفية بين دراغي وسعيّد محورها التطورات السياسية
Reuters
رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد
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أعلنت الحكومة الإيطالية مساء يوم الأربعاء أن رئيس الوزراء ماريو دراغي أجرى مكالمة هاتفية صباح اليوم مع رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد.

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وأشارت رئاسة الوزراء الإيطالية إلى أن الاتصال الهاتفي تمحور حول آخر التطورات السياسية والمؤسسية في البلاد، والحاجة إلى استعادة سريعة للنظام الدستوري.

كما تطرقا خلال المكالمة إلى المساعدة والدعم اللذين عرضتهما إيطاليا وستواصل تقديمهما لتونس وإدارة تدفقات الهجرة، حسب ما نقلته وكالة "آكي" الإيطالية.

وأصدر الرئيس التونسي قيس سعيد مساء الأحد 25 يوليو قرارات بإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه، وتجميد عمل البرلمان لمدة 30 يوما ورفع الحصانة عن النواب.

كما تولى السلطة التنفيذية حتى تشكيل حكومة جديدة، لافتا إلى أن هذه الإجراءات كان يجب اتخاذها قبل أشهر، بينما اعتبر منتقدو هذه الإجراءات "انقلابا على الشرعية في البلاد".

المصدر: وكالات

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