الحسكة السورية.. 25 بئرا للمياه تدخل الخدمة قريبا بجهود روسية

من أعمال الصيانة ـ (المكتب الصحفي في محافظة الحسكة)

يتوقع أن يدخل 25 بئرا للمياه للخدمة قريبا في الحسكة، ضمن مشروع تعمل عليه المحافظة، وبجهود بذلتها القوات الروسية مع الجانب التركي الذي تسبب قطعه للمياه عن حالة عطش متكررة في المدينة

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محافظة الحسكة أعلنت أن 25 بئرا للمياه ستدخل في الخدمة خلال الأيام القليلة القادمة، وأنها تعمل حاليا على إدخال أكبر عدد من الآبار، إلى مشروع محطة علوك المزود الرئيسي لمياه الشرب إلى المحافظة.

وقال المكتب الصحفي في المحافظة إن ورشات الصيانة أنجزت صيانة 6 آبار إضافية ليصبح عدد الآبار العاملة في مشروع محطة علوك 16 بئرا، وأضاف أن أعمال الصيانة مستمرة لإدخال 25 بئرا في الخدمة خلال الأيام القليلة القادمة.

وأشارت صفحة المكتب في الفيسبوك إلى أن جهود العمل تتركز حاليا على إدخال أكبر عدد من الآبار في الخدمة، والسعي لضخ المياه إلى الأهالي بمعدل ضخة كاملة كل يومين وفق القطاعات المحددة لجدول التقنين ضمن مدينة الحسكة.

وقالت إن ذلك يأتي في سياق جهود "إنجاز صيانة آبار مشروع علوك ووضعها بالخدمة وفق طاقتها الكاملة لضمان استقرار ضخ المياه إلى أهالي مدينة الحسكة".

المصدر: RT