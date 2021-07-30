بعد شهر على قطع مياه الشرب.. إعادة افتتاح محطة علوك في الحسكة السورية بجهود روسية

أزمة المياه في الحسكة ـ فيسبوك

أعلن مصدر مسؤول في الشرطة العسكرية الروسية إعادة فتح محطة مياه علوك التي تغذي مدينة الحسكة بمياه الشرب، بعد شهر من قطع الجانب التركي المياه عن المحطة.

وقال المصدر لـRT إن إعادة افتتاح المحطة تم بجهود روسية.

كما أعلنت محافظة الحسكة تشغيل "محطة مياه علوك بطاقة 10 آبار و4 مضخات" بدءا من السادسة مساء اليوم الجمعة.

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وأوضحت المحافظة أنه من المتوقع أن تصل المياه إلى خزانات الحمة ظهر يوم غد السبت، وأضافت أن "عدم تشغيل باقي الآبار في المحطة ناتج عن عمليات سرقة لبعض المستلزمات والمعدات".

وسبق لتركيا أن قامت مرارا بقطع المياه عن المحطة التي تغذي الحسكة وتل تمر وأريافهما بالمياه، وتقع في الريف الشرقي لمدينة رأس العين التي تسيطر عليها فصائل تدعمها تركيا.

المصدر: RT