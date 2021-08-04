الأردن.. 11 حزبا جديدا بانتظار الموافقة الرسمية لبدء نشاطها

أفادت وسائل إعلام أردنية، بأن عدة أحزاب أردنية جديدة، أنجزت أوراقها الرسمية، بهدف الحصول على الموافقة الرسمية للمباشرة في ممارسة أنشطتها بشكل قانوني.

ونقل موقع "خبرني" عن مصادر مطلعة في وزارة التنمية السياسية قولها إن هناك 11 حزبا أردنيا تحت التأسيس، أتمت أوراقها للحصول على الموافقة والبدء العمل الحزبي.

وبحسب الموقع، فإن أعداد الأحزاب المرخصة في الأردن يبلغ اليوم 49 حزبا، مشيرا إلى أن حزب "جبهة العمل الإسلامي" يعد أقدم الأحزاب الأردنية وقد تأسس عام 1992، بينما تم حل حزبين منذ عام 2008 بقرار من محكمة استئناف عمان نتيجة وجود مخالفات مالية وإدارية وهما: دعاء الأردني والرفاه، كما طال الحل 25 حزبا آخر نتيجة عدم تصويب أوضاعها.

وكان رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، سمير الرفاعي، قال بوقت سابق إن الجهود منصبة للتوصل إلى قانوني أحزاب وانتخاب مرتبطين ببعضها وصولا لبرلمان حزبي وحياة حزبية تمثل الأردنيين، مشددا على أن قانون الأحزاب الجديد لن يكون إلا مشجعا للعمل الحزبي في البلاد.

المصدر: خبرني+ عمون