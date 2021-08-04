سلطنة عمان ترسل سفنا حربية إلى منطقة حادث سفينة "أسفالت برينسيس"

كشف مركز الأمن البحري في سلطنة عمان عن إرسال القوات البحرية الوطنية عدة سفن إلى بحر عمان للمساعدة في تأمين المياه الدولية هناك على خلفية حادث ناقلة "أسفالت برينسيس".

إقرأ المزيد

وقال المركز في بيان إن الناقلة التي ترفع علم دولة بنما تعرضت لعملية اختطاف، مؤكدا أنه يواصل متابعة الحادث والتعامل مع ما تعرضت له الناقلة في المياه الدولية. وأشار المركز أيضا إلى أن سلاح الجو السلطاني يقوم بتسيير طلعات جوية بالقرب من الموقع.

وفي وقت سابق أعلنت وكالة الأمن البحري البريطانية أن "الحادث على متن سفينة قبالة شواطئ الإمارات العربية المتحدة، الذي اعتبر عملية خطف محتملة، انتهى دون أضرار".

وأمس الثلاثاء، أفاد تقرير أعدته مجلة "لويدز ليست" البريطانية الخاصة ببيانات الملاحة البحرية بأن سفينة "أسفالت برينسيس" تم اختطافها في خليج عمان وتتجه إلى سواحل إيران تحت مراقبة مسلحين.

المصدر: وكالات