تقرير: ناقلة "أسفالت برينسيس" مختطفة وتسير باتجاه إيران

أفاد تقرير أعدته مجلة "لويدز ليست" البريطانية الخاصة ببيانات الملاحة البحرية بأن سفينة "أسفالت برينسيس" تم اختطافها في خليج عمان وتتجه إلى سواحل إيران.

وقال التقرير إنه "بعد أيام من الهجوم المميت على الناقلة التي تديرها شركة "زودياك"، اختطف مسلحون ناقلة "أسفالت برينسيس" في خليج عمان وتوجهوا بها إلى إيران".

To clarify earlier statements Asphalt Princess is still pinging AIS signals. Tracking via @LLIntelligencepic.twitter.com/cXgu6Iudp4 — Richard Meade (@Lloydslisted) August 3, 2021

وحسب بيانات "لويدز ليست"، فإن السفينة لا تزال ترسل الإشارات عبر النظام الآلي لتحديد الهوية.

وتشير معلومات المجلة أيضا إلى أن موقع شركة Prime Tankers المالكة للسفينة المسجلة في الإمارات، تعطل بعد الهجوم.

No contact with Asphalt Princess, AIS or otherwise. Vessel is heading to Iran under the control of armed men. Meanwhile the website of the vessel’s owners, UAE-based Prime Tankers, has gone down since the attack. Calls unreturned since early PMhttps://t.co/jUlikl4mr9 — Richard Meade (@Lloydslisted) August 3, 2021

وأشار الصحفي في "لويدز ليست" ريتشارد ميد، إلى أن المعلومات تأتي "ممن يشاركون في التعامل مع الأزمة بشكل مباشر، والتفاصيل محدودة نظرا لحساسية الوضع على متن السفينة".

وكانت التقارير الإعلامية قد رجحت وقوف إيران وراء احتجاز سفينة "أسفالت برينسيس"، لكن القوات المسلحة الإيرانية نفت صحة الأنباء بهذا الخصوص.

المصدر: Lloyd's List