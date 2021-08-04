خلال شهرين.. أكثر من 70 ألف إسرائيلي زاروا شواطئ سيناء المصرية

أعلنت إسرائيل أن عدد السياح الإسرائيليين الذين زاروا شواطئ سيناء المصرية، تجاوز خلال الشهرين الماضيين، 70 ألف سائح.

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وكتبت السفارة عبر حسابها على "تويتر" إن "سواحل سيناء استقطبت في الشهرين الماضيين عددا قياسيا يتجاوز الـ70 ألف سائح من الإسرائيليين قدموا للتمتع بما تعرضه هذه الشواطئ من الجمال والاستضافة الرائعة".

استقطبت سواحل سيناء في الشهرين الماضيين عددًا قياسيًا يتجاوز ال70 ألف سائح من الإسرائيليين قدموا للتمتع بما تعرضه هذه الشواطئ من الجمال والاستضافة الرائعة. 🏖#إسرائيل#مصرpic.twitter.com/iSEEnCJt4E — السفارة الاسرائيلية (@IsraelinEgypt) August 3, 2021

يأتي ذلك، بعد أكثر من سنة من القيود على السفر والسياحة التي فرضتها الدول في محاولة لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

المصدر: RT