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خلال شهرين.. أكثر من 70 ألف إسرائيلي زاروا شواطئ سيناء المصرية

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خلال شهرين.. أكثر من 70 ألف إسرائيلي زاروا شواطئ سيناء المصرية
Reuters
السياحة في شرم الشيخ
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أعلنت إسرائيل أن عدد السياح الإسرائيليين الذين زاروا شواطئ سيناء المصرية، تجاوز خلال الشهرين الماضيين، 70 ألف سائح.

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وكتبت السفارة عبر حسابها على "تويتر" إن "سواحل سيناء استقطبت في الشهرين الماضيين عددا قياسيا يتجاوز الـ70 ألف سائح من الإسرائيليين قدموا للتمتع بما تعرضه هذه الشواطئ من الجمال والاستضافة الرائعة".

يأتي ذلك، بعد أكثر من سنة من القيود على السفر والسياحة التي فرضتها الدول في محاولة لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

المصدر: RT

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