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السلطات العراقية توضح.. ظلام دامس في مطار بغداد الدولي

أخبار العالم العربي

السلطات العراقية توضح.. ظلام دامس في مطار بغداد الدولي
مطار بغداد الدولي
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أصدرت إدارة مطار بغداد الدولي اليوم توضيحا بشأن انطفاء الأنوار في المطار، وعزت ذلك إلى انقطاع التيار الكهربائي.

وذكرت إدارة المطار في بيان صحفي أن "بعض صفحات التواصل الاجتماعي تداولت مقطع فيديو يظهر انقطاع التيار الكهربائي في مطار بغداد الدولي".

وأضافت: "نود أن نوضح للرأي العام ولجميع المؤسسات الإعلامية والقنوات الفضائية أن الأمر عولج من قبل دائرة كهرباء الكرخ وعادت المنظومة الكهربائية للمطار بعد إصلاح الخلل الفني".

المصدر: RT

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