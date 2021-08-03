روسيا وتركيا تبحثان الوضع في سوريا وليبيا

أعلنت وزارة الخارجية التركية أن نائب وزير الخارجية سيدات أونال التقى وفدا روسيا برئاسة المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتييف لمناقشة الوضع في سوريا.

وقالت الخارجية التركية على "تويتر" يوم الثلاثاء، إنه "خلال اللقاء تم بحث التطورات الأخيرة الخاصة بسوريا والوضع الميداني وأنشطة اللجنة الدستورية وعودة اللاجئين".

Deputy Foreign Minister Ambassador Sedat Önal met with the delegation led by Alexander Lavrentyev, President of Russia’s Special Envoy for Syria. pic.twitter.com/7cpvAyd8Fm — Turkish MFA (@MFATurkey) August 3, 2021

وأضافت الخارجية: "جرى كذلك تبادل للآراء حول التطورات في ليبيا والعملية السياسية هناك".

وكان المبعوث الروسي ألكسندر لافرينتييف قد صرح في وقت سابق بأن دورة جديدة للجنة الدستورية السورية قد تعقد في أغسطس أو سبتمبر بجنيف.

المصدر: RT