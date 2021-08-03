مصدر مقرب من الرئاسة التونسية: قيس سعيد عرض منصب رئيس الوزراء على محافظ البنك المركزي

ذكر مصدر مقرب من الحزام السياسي للرئيس قيس سعيد أن الأخير عرض منصب رئيس الوزراء على محافظ البنك المركزي والخبير الدولي في الاقتصاد مروان العباسي.

وأوضح المصدر أن الرئيس قيس سعيد تحادث مع العباسي وعرض عليه المنصب.

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ومن المتوقع أن يعلن الرئيس التونسي اسم رئيس الوزراء ليتولى مهامه خلفا لهشام المشيشي المقال منذ يوم 25 يوليو الماضي ضمن أخرى من التدابير الاستثنائية عقب احتجاجات شعبية.

وقال مصدر مقرب من القصر الرئاسي في قرطاج إن سعيد قد يعلن رئيس الوزراء الجديد يوم الثلاثاء.

وذكرت مصادر لـ"رويترز" أن محافظ البنك المركزي مروان العباسي ووزيري المالية السابقين حكيم حمودة ونزار يعيش من بين المرشحين البارزين لشغل المنصب.

وأعفى سعيد يوم الاثنين وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، ووزير تكنولوجيات الاتصال الذي يتولى أيضا منصب وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية بالنيابة من منصبيهما وذلك بعد أن قال الأسبوع الماضي إن الخيارات الاقتصادية الخاطئة كلفت البلاد.

جيدر بالذكر أن الرئيس التونسي أعلن مساء الأحد 25 يوليو تزامنا مع عيد الجمهورية جملة من القرارات، بينها إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي وتجميد عمل البرلمان لمدة شهر ورفع الحصانة عن النواب.

وأعقبت هذه القرارات عدة أوامر رئاسية شملت جملة من الإعفاءات والإقالات بينها إقالة وزير الدفاع ووزير العدل بالنيابة.

المصدر: وكالات