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الاتحاد التونسي للشغل: لن نقبل بالتدخل الأجنبي وحذار من الانزلاق إلى سياسة المحاور

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الاتحاد التونسي للشغل: لن نقبل بالتدخل الأجنبي وحذار من الانزلاق إلى سياسة المحاور
Reuters ZOUBEIR SOUISSI
أمين عام الاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي
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أعرب الأمين العام لـ"الاتحاد العام التونسي للشغل" نور الدين الطبوبي عن رفضه لأي تدخل أجنبي في الشأن الداخلي لبلاده، محذرا من "الانزلاق إلى سياسة المحاور".

وفي تصريح عقب انعقاد الهيئة الإدارية للمنظمة بمدينة الحمامات، حذر نور الطبوبي من "انزلاق تونس إلى سياسة المحاور"، معربا عن "رفضه لأي تدخل أجنبي في الشأن الداخلي التونسي".

وأشار إلى التبرعات والهبات التي تم تقديمها إلى تونس من عدة دول في إطار المساعدة على مجابهة فيروس كورونا، مؤكدا ضرورة أن "تعول تونس على نفسها، والعمل من أجل البناء الإقتصادي".

 

المصدر: "شمس أف أم"

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