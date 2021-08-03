 
مباشر
عاجل
رئيسي: سنعمل على رفع العقوبات عن إيران لكننا لا نربط الملفات الاقتصادية بالعقوبات

6 جرحى بينهم إصابة خطيرة برصاص القوات الإسرائيلية في جنين

أخبار العالم العربي

6 جرحى بينهم إصابة خطيرة برصاص القوات الإسرائيلية في جنين
Reuters
عناصر من الجيش الإسرائيلي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qyv8

أصيب 6 مواطنين فلسطينيين بجروح برصاص القوات الإسرائيلية فجر اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات اندلعت في مدينة جنين والمنطقة الصناعية.

إقرأ المزيد
4 جرحى بمواجهات مع القوات الإسرائيلية على جبل صبيح
4 جرحى بمواجهات مع القوات الإسرائيلية على جبل صبيح

وقالت مصادر أمنية فلسطينية لوكالة "معا" الفلسطينية،  إن من بين الإصابات إصابة وصفت بأنها خطيرة تم نقلها إلى مستشفيات نابلس فيما نقلت باقي الإصابات لمشافي جنين.

وأضافت المصادر أن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت المدينة وضواحيها وسط مواجهات مع مئات المواطنين اندلعت في عدة مواقع في المنطقة.

المصدر: معا

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا