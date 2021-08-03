6 جرحى بينهم إصابة خطيرة برصاص القوات الإسرائيلية في جنين

أصيب 6 مواطنين فلسطينيين بجروح برصاص القوات الإسرائيلية فجر اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات اندلعت في مدينة جنين والمنطقة الصناعية.

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وقالت مصادر أمنية فلسطينية لوكالة "معا" الفلسطينية، إن من بين الإصابات إصابة وصفت بأنها خطيرة تم نقلها إلى مستشفيات نابلس فيما نقلت باقي الإصابات لمشافي جنين.

وأضافت المصادر أن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت المدينة وضواحيها وسط مواجهات مع مئات المواطنين اندلعت في عدة مواقع في المنطقة.

المصدر: معا