4 جرحى بمواجهات مع القوات الإسرائيلية على جبل صبيح

أصيب 4 فلسطينيين بكسور ورضوض، اثنان منهم نتيجة اعتداء القوات الإسرائيلية عليهم بالضرب المبرح خلال مواجهات مع المواطنين اندلعت على جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس.

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وقال أحمد جبريل مسؤول الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر الفلسطيني لوكالة "معا" الفلسطينية إن "فلسطينيين أصيبا بكسور نتجية سقوطهما خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية وقد تم نقلهم إلى مستشفى رفيديا الحكومي لتلقي العلاج".

كما أصيب فلسطينيان برضوض نتجية الاعتداء عليهم بالضرب المبرح من قبل عناصر القوات الإسرائيلية على جبل صبيح، حيث تم تسليمهم إلى الهلال الأحمر على حاجز زعترا جنوب نابلس وتم نقلهم إلى مستشفى رفيديا الحكومي لتلقي العلاج.

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية قولها إن القوات الإسرائيلية هاجمت المواطنين خلال فعاليات "الإرباك الليلي" على جبل صبيح، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية والرصاص المطاطي تجاه المواطنين.

وتشهد منطقة جبل صبيح في بلدة بيتا بالضفة الغربية، مواجهات بين حين والآخر رفضا لإقامة مستوطنة "جفعات افيتار" على قمة الجبل.

المصدر: معا