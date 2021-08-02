 
مباشر

دبلوماسيون: غوتيريش يعتزم تعيين دبلوماسي سويدي مبعوثا لليمن

أخبار العالم العربي

دبلوماسيون: غوتيريش يعتزم تعيين دبلوماسي سويدي مبعوثا لليمن
Reuters
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qyth

ذكرت مصادر دبلوماسية أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بصدد تعيين الدبلوماسي السويدي هانز غروندبرغ مبعوثا لليمن بعد إعطاء الصين بشكل غير رسمي الضوء الأخضر لهذا التعيين.

وعلى مجلس الأمن المؤلف من 15 دولة عضوا الموافقة على غروندبرغ بالإجماع ليحل محل مارتن غريفيث، الذي أصبح مسؤول المساعدات بالأمم المتحدة الشهر الماضي بعد محاولته التوسط لإنهاء الصراع في اليمن خلال السنوات الثلاث الماضية.

وغروندبرغ هو سفير الاتحاد الأوروبي في اليمن منذ سبتمبر 2019.

وصرح دبلوماسيون بأن مسؤولي الأمم المتحدة طرحوا اسمه بشكل غير رسمي على أعضاء المجلس للحصول على آراء بحلول منتصف يوليو وقال 14 عضوا إنهم سيوافقون على التعيين، لكن الصين قالت إنها بحاجة إلى مزيد من الوقت.

وأفاد مسؤول في بعثة الصين لدى الأمم المتحدة في نيويورك يوم الاثنين بأن بكين وافقت الآن على تعيين غروندبرغ لكنه امتنع عن التعليق على سبب تأخير موافقة بكين.

وسيخطر غوتيريش الآن المجلس رسميا بتعيين غروندبرغ وسوف يرد المجلس في خطاب يعطي الضوء الأخضر، وامتنع المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة عن التعليق.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا