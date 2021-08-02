وزير خارجية إيطاليا دي مايو يلتقي المشير خليفة حفتر

التقى وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو المشير خليفة حفتر القائد العام لـ"الجيش الوطني الليبي"، وذلك قبل مشاركته في مراسم إعادة فتح القنصلية الإيطالية في بنغازي شرقي ليبيا.

ووصل دي مايو إلى ليبيا في وقت سابق اليوم الاثنين، في زيارة استهلها بالعاصمة طرابلس وانتقل منها إلى بنغازي، بينما من المقرر أن يلتقي لاحقا في مدينة طبرق، رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح.

وتضمنت زيارة دي مايو لطرابلس لقاءات مع كل من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ووزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش.

المصدر: "رويترز"