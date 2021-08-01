 
مباشر
عاجل
للمرة الثانية خلال أسبوع.. الرئيس التونسي يستقبل وزير الخارجية الجزائري في قصر قرطاج (فيديو)

نائبة عن "تيار المستقبل" اللبناني: العشائر ليست عصابات بل هي من أهلنا اللبنانيين

أخبار العالم العربي

نائبة عن
Reuters MOHAMED AZAKIR
انتشار الجيش في خلدة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qyiz

علقت رولا الطبش النائبة عن "تيار المستقبل" في البرلمان اللبناني على وصف أحد نواب "حزب الله" مطلقي النار في حادثة خلدة بـ"العصابات"، مؤكدة أن "العشائر ليسوا عصابات بل هم من أهلنا".

وفي تصريح لقناة "الجديد"، أضافت الطبش أن "الإسعافات كانت مدججة بالسلاح خلال تشييع علي شبلي في خلدة". 

إقرأ المزيد
نائب عن
نائب عن "حزب الله": أحداث خلدة تصرف عصابات قادرون على إنهائها في 5 دقائق

وأشارت إلى أنه "على القضاء أن يأخذ مجراه" في قضية حادثة خلدة.

وأضافت أن "كل من قتل أو استعمل سلاحا يجب توقيفه ليكون الجميع تحت القانون".

وتابعت أنه "لو تحركت الدولة وقبضت على من قتل الطفل حسن غصن منذ 11 شهرا لما وصلنا لما وصلنا إليه".

وقتل 5 أشخاص وجرح حوالي 10 آخرين في الاشتباكات التي اندلعت بين عناصر من "حزب الله" وعرب خلدة جنوب العاصمة بيروت، بعد تعرض عناصر الحزب لكمين أثناء تشييع علي شبلي الذي قتل البارحة على خلفية ثأر.

 

المصدر: "الجديد" + RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا