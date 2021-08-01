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ليبيا.. قبائل الحزام الأخضر تعلق على أول ظهور لسيف الإسلام القذافي

أخبار العالم العربي

ليبيا.. قبائل الحزام الأخضر تعلق على أول ظهور لسيف الإسلام القذافي
AFP
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أصدر المجلس الاجتماعي لقبائل الحزام الأخضر في ليبيا بيانا رحب فيه بأول ظهور إعلامي لسيف الإسلام القذافي منذ أحداث الـ11 من فبراير 2011 في ليبيا.

وجاء في البيان: "نهنىء ونبارك إصرارا وشرفا للشعب الليبي العظيم، خروج الدكتور سيف الإسلام القذافي لأول مرة مع الإعلام منذ عام 2011، في مؤتمر صحفي مع إحدى الصحف العالمية وإعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر المقبل".

وتابع البيان: "نقول للدكتور سيف الإسلام القذافي، وللعالم أن الشرفاء والأحرار الذين يحبون القائد الرمز، معمر القذافي في مناطق الحزام الأخضر معكم بأصواتهم في صناديق الاقتراع، من أجل بناء مشروع ليبيا الغد والخروج من هذا النفق المظلم".

المصدر: RT

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