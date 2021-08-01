سواحل المتوسط تشتعل

اجتاحت حرائق غابات ضخمة خلال الأيام الماضية مساحات شاسعة في عدد من البلدان المطلة على المتوسط مخلفة قتلى وجرحى ونازحين، وخسائر مادية فادحة.

إقرأ المزيد

وعانت تركيا النصيب الأكبر من الحرائق التي اندلع معظمها في مناطق جنوبي البلاد حيث أبرز المنتجعات السياحية.

وأعلنت السلطات التركية اليوم الأحد السيطرة على 107 حرائق من 112 اندلعت في غابات متفرقة بالبلاد بين 28 يوليو و1 أغسطس 2021.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأراضي المتضررة جراء الحرائق مناطق منكوبة، وبلغت حصيلة ضحايا الحرائق 6 قتلى وأكثر من 400 مصاب.

إقرأ المزيد

وفي لبنان اندلع حريق ضخم الأربعاء في أحراج منطقة عكار أقصى شمالي البلاد، ما دفع السلطات للاستعانة بقبرص في إخماد النيران.

وذكر وسائل الإعلام اللبنانية أن متطوعا قتل بينما كان يسهم في إخماد الحرائق.

وامتدت حرائق لبنان إلى الأراضي السورية باتجاه أطراف قرية أكوم في منطقة القصير بريف حمص الجنوبي الغربي بالكامل.

وقال وزير الزراعة السوري حسان قطنا إن الحريق الذي امتد من لبنان ورغم أنه لم يشمل مناطق واسعة، إلا أنه سبب ضررا كبيرا للغطاء النباتي والتنوع البيولوجي.

ورصدت صور الأقمار الاصطناعية التابعة لموقع طقس العرب، دخانا كثيفا بسماء الأردن إثر الحرائق المشتعلة في غابات تركيا ولبنان.

إقرأ المزيد

وفي اليونان أعلنت السلطات أمس السبت أن حريقا ضخما اندلع في غابة جبلية تبعد 30 كيلومترا شرقي باتراس، ثالث أكبر مدينة في البلاد، ما اضطر هيئة الإطفاء وخفر السواحل لإخلاء 4 قرى وإجلاء متشمّسي الشواطئ المحاذية.

وفي إيطاليا، صارع رجال الإطفاء في جزيرة صقلية السبت عشرات حرائق الغابات التي أججها ارتفاع درجات الحرارة، ما دفع حاكم المنطقة إلى طلب المساعدة من روما. وأجلت السلطات في الجزيرة قرابة 150 شخصا كانوا محاصرين في منطقتين ساحليتين بمدينة كاتانيا في وقت متأخر من مساء الجمعة عن طريق البحر بواسطة زوارق مطاطية.

وفي إسبانيا، التي طاولها في منتصف يوليو حريق في محمية طبيعية على الساحل الكاتالوني بالقرب من الحدود الفرنسية الإسبانية، كان رجال الإطفاء يكافحون في نهاية الأسبوع حريقا بالقرب من خزان سان خوان على بعد حوالى سبعين كيلومترا شرق مدريد.

إقرأ المزيد

ويعود سبب الحرائق إلى ارتفاع كبير في درجات الحرارة وجفاف الأعشاب، والرياح النشطة، إذ تتعرض عموم مناطق جنوب أوروبا لموجة حر قوية.

ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة في دول جنوب شرق أوروبا إلى 42 درجة مئوية غدا الاثنين في العديد من المدن والبلدات.

المصدر: RT + وكالات