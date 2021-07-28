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لبنان يطلب مساعدة قبرص لإخماد حرائق عكار (فيديو)

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لبنان يطلب مساعدة قبرص لإخماد حرائق عكار (فيديو)
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حريق عكار
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أفادت الوكالة الرسمية اللبنانية للأنباء بأن رئيس الجمهورية ميشال عون أعطى توجيهاته للاستعانة بالدولة القبرصية للمساهمة في إخماد النيران التي اندلعت في عكار شمال البلاد.

وقالت الوكالة إن "رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تابع تطور الحرائق التي اندلعت في قضاء عكار، لا سيما منها القبيات وبينو".

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وأضافت أنه "طلب من قيادة الجيش والدفاع المدني بذل كل الجهود لإخماد الحرائق والحؤول دون امتدادها إلى المنازل، ومساعدة الأهالي".

وتابعت أن "الرئيس عون أعطى توجيهاته في حال تطورت الحرائق، للاستعانة بالدولة القبرصية للمساهمة في إخماد النيران".

وكان مراسل RT في لبنان أفاد باندلاع حريق هائل في أحراج منطقة القبيات التي تقع في أقصى شمال لبنان، مشيرا إلى أن فرق الدفاع المدني تواجه صعوبات كبيرة في إخماده.

وقالت الوكالة الرسمية اللبنانية للأنباء إن متطوعا توفي بينما كان يساهم في إخماد الحرائق.

المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام" + RT

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