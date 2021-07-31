حاكم المنطقة يطلب مساعدة روما.. إجلاء بحري للسكان في جزيرة صقلية الإيطالية بسبب الحرائق

صارع رجال الإطفاء في صقلية الإيطالية اليوم السبت عشرات حرائق الغابات التي أججها ارتفاع درجات الحرارة، ما دفع حاكم المنطقة إلى طلب المساعدة من روما.

وأجلت السلطات في الجزيرة قرابة 150 شخصا كانوا محاصرين في منطقتين ساحليتين بمدينة كاتانيا في وقت متأخر من مساء الجمعة عن طريق البحر بواسطة زوارق مطاطية.

كما تم إغلاق مطار كاتانيا لفترة وجيزة لإعطاء الأولوية للمروحيات والطائرات التي تكافح النيران.

وأثرت حرائق الغابات على مقاطعة باليرمو، حيث بلغت الحرارة أكثر من 40 درجة مئوية وهبت رياح ساخنة ألهبت الحرائق.

المصدر: وكالات