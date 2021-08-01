عمليات بغداد تكشف عن إحباط 3 محاولات لاستهداف المطار

أعلن مسؤول عسكري عراقي أن "قيادة عمليات بغداد اتخذت عدة إجراءات لمنع استهداف المنطقة الخضراء والبعثات الدبلوماسية ومطار العاصمة، كاشفا عن إحباط 3 محاولات لاستهداف المطار.

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وقال قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم، إن "الاجراءات تضمنت السيطرة على الفضاءات الفارغة بكمائن لمنع الجماعات الخارجة عن القانون من استخدامها في عمليات الاستهداف، إضافة إلى تفعيل الجهد الاستخباري بالتعاون مع المواطنين، وتفتيش السيارات المشكوك فيها".

وكشف الفريق الركن أحمد سليم أن "هذه الإجراءات أثمرت عن إحباط ثلاث محاولات لاستهداف مطار بغداد من مناطق قريبة من المطار"، مشيرا إلى أن "القوات الأمنية في الفرقة الثانية من الشرطة الاتحادية المرتبطة بقيادة عمليات بغداد استطاعت أن تستولي على 10 صواريخ نوع "كراند" قبل أكثر من أسبوعين، وقبلها استولت على 8 صواريخ نوع "كاتيوشا" كانت معدة لاستهداف المطار الدولي".

ولفت المسؤول العسكري إلى أن "قيادة عمليات بغداد تتهيأ لقدوم شهر محرم لوجود مناسبات عدة خلال هذا الشهر تحتاج إلى تأمين الحماية، وخصوصا تأمين ذكرى العاشر من محرم وزيارة الأربعينية التي تشهد بغداد خلالها حركة راجلة للزائرين تتجاوز الملايين".

وبشأن الاجراءات الوقائية مع استمرار تفشي جائحة كورونا في البلاد، أكد الفريق الركن أحمد سليم أن "هناك تنسيقا بين وزارة الصحة وأصحاب المواكب ورجال الدين، وسيتم استثمار اللقاءات والمؤتمرات في الأيام القليلة المقبلة لتوجيه أصحاب المواكب وبإسناد وزارة الصحة".

المصدر: وكالة الأنباء العراقية