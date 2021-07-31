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جهاز مكافحة الإرهاب العراقي يقتل "أبو سعد السمين" أحد أمراء "داعش"

أخبار العالم العربي

جهاز مكافحة الإرهاب العراقي يقتل
Reuters
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب العراقي في الموصل، أرشيف
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أعلن جهار مكافحة الإرهاب العراقي، اليوم السبت، مقتل "أبو سعد السمين" أحد أمراء تنظيم "داعش" في عملية أمنية شرقي البلاد.

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وذكر في بيان صحفي أن "السمين كان يشغل منصب ما يسمى أمير قاطع أبي ذر الغفاري بالقرب من بحيرة تلال حمرين ضمن محافظة ديالى والذي كان يعد ذو تأثير كبير بتنفيذ عمليات التفخيخ وتجهيز الانتحاريين".

وأضاف: "تابعت استخبارات جهازنا حركة هذا الإرهابي لفترة من الزمن ووجهت له الضربة القاتلة بالوقت المناسب".

وتابع جهاز مكافحة الإرهاب: "لم نعلن تفاصيل هذه العملية الهامة في وقت سابق لأسباب تتعلق بتأمين مصادر المعلومات وتحقيق النجاح الكامل في هذا الواجب وما تلاه من الواجبات المنفذة".

 المصدر: RT

 

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