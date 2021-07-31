أمير قطر يوجه بإرسال فرقة إنقاذ إلى تركيا

أعلنت قطر إرسال فريق إنقاذ إلى تركيا للمشاركة في عمليات البحث عن المفقودين جراء حرائق الغابات التي اجتاحت عددا من الولايات التركية.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا" أن "أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، وجه بإرسال مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية التابعة لقوة الأمن الداخلي "لخويا" إلى تركيا للمشاركة في عمليات البحث عن مفقودين جراء الحرائق هناك".

سمو أمير البلاد المفدى يوجه بإرسال فريق من مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية التابعة لقوة الأمن الداخلي /لخويا/ إلى الجمهورية التركية الشقيقة، للمشاركة في عمليات البحث عن المفقودين جراء الحرائق في ولايات تركية. #قناhttps://t.co/UiQIe9i7svpic.twitter.com/sBe9CMYjxZ — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) July 31, 2021

واندلعت حرائق غابات في عدة ولايات جنوب وجنوب غربي تركيا منها أنطاليا، وأضنة، وموغلا، ومرسين، وعثمانية التي أعلنها أردوغان "مناطق منكوبة".

وارتفعت حصيلة ضحايا الحرائق خلال الأيام الأخيرة إلى 6 وفيات وعشرات الإصابات حتى مساء السبت، فيما تم إخماد معظمها.

المصدر: "قنا"