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أمير قطر يوجه بإرسال فرقة إنقاذ إلى تركيا

أخبار العالم العربي

أمير قطر يوجه بإرسال فرقة إنقاذ إلى تركيا
Reuters
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد
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أعلنت قطر إرسال فريق إنقاذ إلى تركيا للمشاركة في عمليات البحث عن المفقودين جراء حرائق الغابات التي اجتاحت عددا من الولايات التركية.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا" أن "أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، وجه بإرسال مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية التابعة لقوة الأمن الداخلي "لخويا" إلى تركيا للمشاركة في عمليات البحث عن مفقودين جراء الحرائق هناك".

واندلعت حرائق غابات في عدة ولايات جنوب وجنوب غربي تركيا منها أنطاليا، وأضنة، وموغلا، ومرسين، وعثمانية التي أعلنها أردوغان "مناطق منكوبة".

وارتفعت حصيلة ضحايا الحرائق خلال الأيام الأخيرة إلى 6 وفيات وعشرات الإصابات حتى مساء السبت، فيما تم إخماد معظمها.

المصدر: "قنا"

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