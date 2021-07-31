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المغرب.. 7529 إصابة و53 وفاة جديدة بفيروس كورونا

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المغرب.. 7529 إصابة و53 وفاة جديدة بفيروس كورونا
Reuters
مستشفيات المغرب - أرشيف
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أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم السبت تسجيل 7529 إصابة بفيروس كورونا مقابل 9128 إصابة أمس، مما يرفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 623528.

وأشارت بيانات الوزارة إلى تسجيل 53 وفاة جديدة ارتفاعا من 35 حالة أمس ليصل الإجمالي إلى 9785 وفاة.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تطعيم أكثر من 13 مليون شخص بجرعة أولى من اللقاح وعشرة ملايين بجرعتين كما وسع دائرة الملقحين لتشمل من هم في سن 25 عاما لتلقي اللقاح.

المصدر: "رويترز"

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