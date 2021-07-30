المغرب يسجل 9128 إصابة و35 وفاة جديدة بكورونا

‎‎‎أعلنت وزارة الصحة المغربية الجمعة عن تسجيل 9128 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 615.999 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أن مجموع التحاليل المنجزة عقب إجراء 44.405 فحوصات خلال المدة ذاتها، بلغ 6.952.898 منذ بداية انتشار الفيروس في البلاد.

وأكد الوزارة تسجيل 35 حالة وفاة ليصل العدد الإجمالي للضحايا إلى 9732، بينما تم التأكد من 4425 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 557.408.

المصدر: "هسبريس"