السيسي يستجيب لمناشدة أب فلسطيني من غزة لعلاج طفلته من مرض خطير

استجاب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لمناشدة مواطن فلسطيني من قطاع غزة، طلب علاج طفلته التي تُعاني من مرض جلدي خطير.

ووجهت أسرة الطفلة بيان محمود الشكر للسيسي لسرعة استجابته عقب تلقيه حالة الطفلة، وتوجيهاته على الفور بسرعة سفرها لتلقي العلاج في مصر.

ومن المتوقع أن تغادر الطفلة بيان قطاع غزة إلى القاهرة يوم الأحد المقبل عبر معبر رفح البري الحدودي مع مصر.

وكانت عائلة الطفلة بيان قد نشرت مناشدة لعلاجها، وبينت أن حالتها خطيرة ويجب تحويلها إلى مصر للعلاج لعدم توفره في غزة.

المصدر: RT